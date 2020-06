La pollution de l'air lié au trafic routier a baissé de 50 à 70 % en Isère pendant le confinement

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes rendait ce mardi son bilan annuel pour 2019 : depuis une dizaine d'années, la qualité de l'air s'améliore dans la région mais de très nombreux habitants restent exposés aux oxydes d'azote (émis par le transport routier à hauteur de 63%), et les particules fines (67 % proviennent du chauffage au bois).

Quant à l'ozone, c'est le seul polluant dont les concentrations continuent à augmenter dans la région (+ 22 % en 10 ans). Il faut dire qu'il se forme sous l'effet des rayonnements du soleil et des températures élevées, et notamment en altitude, et que les épisodes de chaleurs et de canicules sont de plus en plus fréquents. En 2019, plus de 4.3 millions d'habitants y ont été exposés, l'Isère étant le département le plus touché de tous.

Autres chiffres alarmants, en 2019, si tous les habitants ont respiré un air conforme aux seuils réglementaires fixés par la France, 235 000 habitants ont été exposé à des niveaux de particules fines PM 2.5 supérieurs aux préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui est plus exigeante (valeur deux fois inférieure au seuil réglementaire). Et 1200 isérois habitant près des grands axes de circulation ou dans les centre-ville ont respiré trop de dioxydes d’azote majoritairement générés par le trafic routier.

La pollution générée par le trafic routier a chuté pendant le confinement

Le printemps 2020 restera marqué par une amélioration très nette de la qualité de l'air et surtout près des axes routiers, du fait du confinement imposé par l'épidémie de coronavirus. "Pendant le confinement, la qualité de l'air s'est améliorée en Isère, en particulier pour les polluants liés au trafic routier, notamment les oxydes d'azote", confirme Didier Chapuis, le directeur territorial d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. "On a constaté une baisse de plus de 50%, et jusqu'à 70 % en fonction des territoires et de la proximité avec les axes de circulation. En revanche, pour d'autres polluants comme l'ozone et les particules fines, on n'a pas observé de diminution par rapport à ce que l'on voit habituellement à cette même période".

La pollution reste inférieure aux niveaux habituels après le déconfinement

"Après le déconfinement, la qualité de l'air est revenue un peu plus près de la normale. Mais en ce qui concerne les oxydes d'azote, on observe toujours une baisse de 30 % par rapport au niveau de cette période de l'année, parce que le trafic routier reste moins important. Tout le monde n'est pas retourné au travail ou dans établissements scolaires et universitaires.

Didier Chapuis donne les chiffres des effets du confinement sur la qualité de l'air Copier

Oui, la pollution a baissé dans l'agglomération grenobloise depuis plusieurs années

Interrogé sur la guerre des chiffres que se livrent les candidats aux élections municipales à Grenoble, Didier Chapuis a d'abord rappelé le caractère indépendant du réseau de surveillance Atmo Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il est "quadri-partite" : y figurent l'Etat, les collectivités territoriales, les industriels et les associations de protection de l'environnement et de consommateurs. Ensuite, le directeur territorial d'Atmo veut bien répondre à la polémique : "Aujourd'hui, ce que l'on peut constater c'est que malgré une relative stagnation des oxydes d'azote sur la région entre 2018 et 2019 sur l'ensemble de la région, et sur l'ensemble des zones urbaines, il y a une diminution sur plusieurs années qui est plus marquée sur l'agglomération grenobloise que sur d'autres territoires".

Une diminution de la pollution plus marquée à Grenoble qu'à Lyon

Didier Chapuis s'appuie sur les données des Plans de Protection Atmosphérique pour comparer la situation des agglomérations de Grenoble et de Lyon : "On vient de terminer l'évaluation des Plans de Protection de l'Atmosphère de Lyon et de l'Isère à la demande des Préfets. Et il se trouve que, sur l'agglomération grenobloise, l'amélioration est plus marquée que celle observée sur le territoire lyonnais. Un petit peu plus marquée. Notamment en ce qui concerne les particules fines, en lien avec des actions qui ont été engagées avec plus d'intensité sur ce territoire-là. Il y a aussi une évolution favorable sur plusieurs années pour les oxydes d'azote".

La qualité de l'air s'est améliorée dans l'agglomération grenobloise ces dernières années, selon Didier Chapuis Copier

Pour Eric Piolle, maire sortant écologiste de Grenoble, qui cite volontiers les mesures d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la pollution de l'air a baissé à Grenoble. Pendant la campagne électorale du premier tour , ses adversaires politiques ont contesté ces résultats, certains mettant en cause la méthodologie des mesures. Ils soutiennent que les nouveaux plans de circulation mis en place depuis 2014 à Grenoble ont augmenté et déplacé la pollution dans la ville.