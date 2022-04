La population d'ours des Pyrénées augmente mais la question de la consanguinité n'est pas réglée

Dans son rapport 2021 rendu ces derniers jours, l'Office Français de la Biodiversité estime qu'il y a 70 ours dans les Pyrénées, c'est deux de plus que l'effectif de 2020. Au moins huit portées ont été repérées confirmant le boom des naissances. Mais la diversité génétique reste un souci majeur.

C'est un sentiment mitigé pour les pro-ours. D'abord la satisfaction de voir pour la deuxième année consécutive un record de portées, avec des éléments qui tendent à montrer que 2022 sera aussi une année à bébés. Mais les données scientifiques sur le patrimoine génétique du groupe pyrénéen démontrent que le coefficient moyen de consanguinité a doublé en 15 ans. Sans apport de femelles extérieures, le groupe risquerait de s'éteindre d'ici le siècle prochain.

Quinze oursons nés en 2021

L'OFB se base sur ce qu'il appelle un effectif minimal détecté, en prenant en compte la possibilité que certains individus passent sous les radars malgré les diverses techniques de repérage : traces, poils, crottes et preuves de prédation. En comptant les naissances de l'année et les animaux morts (deux oursons, et Caramelles la femelle tuée en Ariège par un chasseur en novembre 2021), cet effectif se porte en 2021 sur l'ensemble de la chaîne pyrénéenne, française et espagnole, à 70 ours. Ainsi, en considérant que le sexe n'est pas déterminé pour quatre d'entre eux, 34 femelles et 32 mâles peuplent les Pyrénées essentiellement en Ariège et en Haute-Garonne. En 2020, cet effectif avait été porté dans un premier temps à 64 individus, avant d'être ramenés à 68 après de nouvelles identifications.

Avec les huit portées arrivées en 2021, 15 bébés ont vu le jour, soit un de moins qu'en 2020. Sur les 16 oursons nés en 2020, l'OFB estime que neuf ont survécu. Il s'agit là d'un taux de survie assez élevé qui mais tend à baisser avec les années, peut-être à cause du nombre de mâles reproducteurs connus pour tuer parfois les petits pour forcer la mère à se reproduire avec eux. Depuis 2016, c'est une majorité de mâles qui naissent dans les portées pyrénéennes. "Ca ne pose pas de problème pour la santé de la population, c'est statistique, ça devait s'équilibrer. Même si, dans l'idéal, on préfèrerait avoir plus de femelles pour l'avenir de la population", assure Alain Reynes le directeur de l'association Pays de l'Ours-Adet.

Aire de répartition des ours dans les Pyrénées en 2021, massivement dans le Couserans ariégeois. - OFB

Les associations pro-ours se félicitent surtout de voir que nombre d'oursons nés en 2021 sont issus d'adultes qui se reproduisent pour la première fois. C'est le cas de l'ours slovène Goiat, lâché en 2016 en Catalogne, et dont l'union avec Caramellita a donné naissance à une petite femelle en Ariège. Idem en Béarn pour Sorita, une autre plantigrade slovène introduite. Après avoir perdu sa première portée en 2019, elle vient d'avoir trois petits mâles. "S'ajoutent à cela les petits qu'a eu avec plusieurs femelles Néré, un des rares adultes à ne pas avoir le même aïeul que les autres. La variabilité génétique progresse même si ce n'est pas parfait", se réjouit Gérard Cosimon, président du FIEP, le Fonds d’Intervention Eco- Pastoral, une association de protection de la nature basée à Pau.

Une consanguinité difficile à freiner

Il est là le défi des prochaines années, parvenir à diversifier le profil génétique du groupe. Pour cela, les scientifiques comptent sur les quelques rares ours à ne pas avoir Pyros dans leur arbre généalogique. Et ils ne sont pas nombreux. Pyros, ours slovène lâché à Melles (Haute-Garonne) en 1997, est le père, le grand-père ou l'arrière-grand-père de près de 90% des individus. Il s'est même accouplé avec ses propres descendantes. Le pire exemple de cette consanguinité : le mâle Moonboots né en 2006 a pour père Pyros qui s'est accouplé avec sa fille Caramellita issue de son union avec son autre fille Caramelles.

Sur l'ensemble des gênes de la population des ours, 50% viennent de Pyros. Et avec la femelle Hvala qui est l'autre pilier génétique du groupe, on arrive à 70% du patrimoine assuré par deux individus. — Alain Reynes

Résultat, non seulement seuls une poignée d'animaux comme le mâle Néré ou la femelle espagnole Bambou n'ont pas de lien génétique avec Pyros, mais la souche pyrénéenne a quasiment disparu. Son seul représentant Canellito, le fils de Cannelle, n'a pas encore eu de descendance. Pour Alain Reynes de Pays d'Ours-Adet, le constat est moins optimiste que son collègue du FIEP. Selon lui, le coefficient moyen de consanguinité chez les ours des Pyrénées est passé de 0,063 en 2006 à 0,132 en 2020. "Scientifiquement on estime qu'une population en bonne santé génétique a une taille efficace de 50 individus. Dans les Pyrénées, cette taille est de 8,2. On en est encore loin, les voyants sont à l'orange voire rouge", déplore le militant pro-ours.

Sans nouveaux lâchers, l'extinction au 22e siècle ?

La consanguinité pose t-elle déjà des problèmes ? Non répondent les spécialistes, il n'y a pour l'heure aucun signe apparent de la dégradation génétique de la population. Mais elle pourrait, à terme. Deux risques majeurs : la baisse de la fertilité et la fragilité du groupe face aux épidémies. Tous s'accordent aussi à dire que, sans l'arrivée de nouveaux individus, la population pourrait s'éteindre d'ici un siècle.

Sujet ultra politique, il amène la question de nouveaux lâchers d'ours dans les Pyrénées. En janvier 2020, Emmanuel Macron annonce l'arrêt de la réintroduction. En janvier 2021, la Commission européenne demande à la France de remplacer les ours morts à cause de l'homme. Depuis deux ans, quatre ours ont été tués : deux coté espagnol (Cachou en avril 2020 et Sarousse en novembre 2020), deux côté français (Gribouille en juin 2020 et Caramelles en novembre 2021). "Sans nouvelle femelle, l'espèce est menacée. En Béarn il n'y a pas assez d'individus. Et il faut globalement plus d'animaux avec une variation génétique plus importante", plussoie Gérard Cosimon. "On attend beaucoup de Claverina, la camarade de Sorita, les deux dernières ourses slovènes introduites. Claverina n'a pas encore eu d'ourson", conclut le président du FIEP.

Une étude du muséum d'histoire naturelle en 2013 préconise de réintroduire 17 ours à terme dans les Pyrénées, idéalement 13 dans le noyau occidental (Béarn) et 4 dans le noyau central (Ariège/Haute-Garonne). Depuis 1997, onze ours dont 8 femelles ont été relâchés dans les Pyrénées françaises, les derniers en 2018. Seuls trois de ces onze plantigrades slovènes sont encore vivants.

Une baisse des attaques

L'Office français de la Biodiversité, organisme public indépendant donne aussi ses derniers chiffres en matière de prédation. En 2021, dans les Pyrénées françaises, le nombre d'attaques d'ours sur le cheptel domestique a diminué passant à 331 attaques contre 369 en 2020 et 349 en 219, causant la mort de 570 animaux. 83% des attaques ont eu lieu en Ariège, 12% sur le territoire de la Haute-Garonne.

L'OFB assume que ces chiffres sont probablement sous-estimés par rapport à la prédation réelle. Les dégâts indemnisés au bénéfice du doute ne sont pas comptabilisés.