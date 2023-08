La population de loups augmente encore en Haute-Savoie

Il y a de plus en plus de loups en Haute-Savoie. La préfecture du département vient de communiquer ce mardi les derniers chiffres du suivi de la population de loups, piloté par l'Office français de la biodiversité. Ils confirment la présence du canidé, espèce protégée par la convention de Berne, sur la quasi-totalité du département.

ⓘ Publicité

Le nombre de meutes aurait presque doublé

A la fin de l'hiver 2022, il y avait en Haute-Savoie sept meutes de loups, pour une population estimée entre 40 et 60 individus. Un an plus tard, à la fin de l'hiver 2022-2023, les services de l'état ont identifié au moins 13 meutes. Il pourrait y en avoir trois de plus, mais leur présence reste à confirmer. Au total, "l’estimation grossière de la population de loups pourrait être de 80 à 105 individus dans le département", peut-on lire dans le communiqué de la préfecture de Haute-Savoie, qui précise également que les moyens de suivi de la population de loups ont été renforcés.

Le loup poursuit donc son expansion géographique. Il est désormais présent dans la quasi-totalité du département, à l'exception de l'avant pays. Pour rappel, la première présence du loup en Haute-Savoie a été détectée en 2004 et une première meute s’est constituée, en 2006, sur le secteur des Bornes.