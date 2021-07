La population de loups continue à progresser en France et les attaques restent à un niveau élevé en Isère

Dans un bilan fait à la sortie de l'hiver, et publié par l'Agence France Presse, l'Office français de la biodiversité estime le nombre de loups adultes en France à 624 individus contre 580 il y a un an. Une progression de 7% qui est inférieure de deux points à celle constatée précédemment. Dans ce même rapport l'OFB dit que "les dommages sur troupeaux se stabilisent" pour la troisième année consécutive mais "restent à un niveau élevé" avec environ 3 700 constats d'attaques en 2020. Plus de 11 000 têtes de bétail ont été victimes de prédations, dont plus de 10 000 moutons et brebis, sur 39 départements.

La plupart des attaques restent concentrées sur Auvergne-Rhône-Alpes

Des dommages qui restent en majorité concentrés en Auvergne-Rhône-Alpes. Même si des loups ont pu être aperçus en 2020 pour la première fois en Seine-Maritime, dans l'Aube et la Haute-Marne l'essentiel des meutes, selon l'Office français de la biodiversité, reste concentré sur les Alpes et la Provence. En Isère et pour ce début d'année 2021 le syndicat agricole dit avoir dénombrer 127 attaques pour 328 victimes, dont 35 attaques et 79 victimes pour le seul mois de juin.