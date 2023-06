La Poste distribue des kits de collecte des biodéchets dans dix communes de la métropole de Montpellier

Au mois de mai 2023, la Poste a expérimenté la distribution de kits pour collecter les biodéchets des habitants et en faire du compost dans dix communes de la métropole : Murviel-lès-Montpellier, Cournonterral, Cournonsec, Saussan, Beaulieu, Montaud, Saint-Drézéry, Saint-Geniès-des-Mourgues, Restinclières et Sussargues (Hérault). À partir de ce lundi 5 juin 2023, la collecte des déchets change dans toute la métropole de Montpellier dans la continuité de sa stratégie "Zéro déchet", et la collecte de la poubelle orange s'arrête donc dans ces dix communes.

ⓘ Publicité

Ce sont les facteurs qui se chargent de la distribution et de répondre aux questions des habitants. "Je recyclais, mais je ne compostais pas", avoue Sylvia, habitante de Cournonterral qui vient de recevoir son kit, composé d'un bac de compostage en plastique marron, des sacs en papier kraft, et d'un flyer explicatif. "Je trouve ça bien car on est un peu fainéants, et là c'est l'occasion de mieux recycler nos déchets organiques." Les habitants des communes concernées pourront mettre toutes les épluchures de fruits et légumes, mais aussi la viande, le poisson, les os, etc. Il faudra ensuite les déposer dans un point de collecte.

Le bac de compostage et les sacs en papier kraft. © Radio France - Sixtine Lys

"On est mandaté pour donner le kit en main propre au client, pour pouvoir lui expliquer et discuter. Si la personne n'est pas là, on le met dans la boîte aux lettres", explique Amin Bekaaoui, responsable d'équipe à La Poste. Environ 30% de ces kits sont remis en main propre.

Cette distribution est l'une nombreuses nouvelles missions de La Poste pour se diversifier. "Ça apporte du relationnel avec les clients", estime Thomas Valdivieso, facteur. "Ça nous oblige à nous renseigner sur le sujet pour apporter des réponses aux nombreuses questions qu'ils ont. Les gens sont contents de cette démarche écologique."