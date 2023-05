La Poste signe une convention avec Le Havre pour réduire ses émissions de CO2 en ville

Et si le premier port commercial de France devenait aussi le leader de la décarbonation ? Ce jeudi, la mairie du Havre et Le Havre Seine Métropole ont signé avec le Groupe La Poste une convention de partenariat de quatre ans pour une logistique urbaine du dernier kilomètre à faibles émissions de CO2. Concrètement, le groupe, la ville et la communauté urbaine vont investir pour renforcer la place de l'électrique dans la flotte de camions, voitures et vélos des facteurs havrais.

Renforcer la place de l'électrique dans la flotte postale du Havre

La convention prévoit cinq leviers pour favoriser la transition vers des moyens de transports électriques pour les livraisons de La Poste et ses filiales Colissimo, Chronopost et DPD dans la métropole du Havre. Aujourd'hui, la flotte du groupe La Poste au Havre est composée à 62% de véhicules verts. D'ici fin 2025, elle veut atteindre 100% de transports propres pour les trajets urbains, en se dotant par exemple de vélos-cargos.

"La Poste investit des centaines de milliers d'euros pour passer au transport vert, souligne le PDG de La Poste Groupe, Philippe Wahl. C'est un pari risqué, comme tous les paris". Pour y parvenir, la ville et la Métropole du Havre s'engagent notamment à faciliter l'implantation de plateformes logistiques en ville pour limiter les temps de trajets.

"Ce n'est qu'une étape de plus dans la décarbonation du Havre" - Édouard Philippe, maire du Havre et président de la Métropole

"C'est une action importante qui s'inscrit dans un ensemble d'actions", se félicite de son côté le maire du Havre et président du Havre Seine Métropole, Édouard Philippe. Le Havre va notamment installer des bornes électriques sur les quais du port pour les paquebots et les porte-conteneurs.