La Pouplie de Boult-sur-Suippe en route pour le concours de l'arbre européen de l'année

C'est un nouveau concours pour la Pouplie, ce peuplier noir géant de Boult-sur-Suippe. Après avoir remporté le prix du public au concours de l'arbre de l'année 2020, la Pouplie concourt désormais pour le prix de l'arbre européen de l'année. "C'est une vraie fierté pour moi, pour les habitants de Boult-sur-Suippe et aussi pour toute la Marne," s'enthousiasme Amandine Polet.

Cette Bouquine a grandi près de l'arbre bicentenaire : c'est elle qui l'avait inscrit au concours de l'arbre de l'année. "Avec le prix du public de l'arbre de l'année, cela nous a directement envoyés au concours européen", explique la jeune femme. Ce peuplier impressionnant et connu de tous les habitants de Boult-sur-Suippe mesure 37 mètres de hauteur et 12 mètres de circonférence.

Amandine Polet a grandi près de la Pouplie, à Boult-sur-Suippe. - Amandine Polet

La campagne de vote ouverte jusqu'au 28 février

Aux côtés de treize arbres européens, la Pouplie souhaite donc décrocher le prix européen. "Notre arbre est malheureusement assez bas dans le classement, il faut que les Marnais votent pour la Pouplie, elle a besoin de vous !", insiste Amandine Polet. Pour voter, il faut se rendre sur le site du concours et choisir deux arbres au choix.

"Le concours de l'arbre de l'année a vraiment aidé à sauvegarder l'arbre", se réjouit Amandine Polet. En effet, la Pouplie avait été victime d'un début d'incendie dans son tronc en 2018 et a failli être coupé pour protéger les habitations et l'école voisines. "Aujourd'hui, l'arbre est sauvé, la mairie a récupéré la parcelle sur laquelle la Pouplie se trouve et il est désormais protégé."

Il est possible de voter jusqu'au dimanche 28 février inclus. Les résultats finaux seront annoncés le 17 mars.