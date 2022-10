La Prairie de Caen, un trésor de biodiversité sous nos yeux

Hirondelles, canards, ragondins, hérons, grenouilles et même... un vautour ! La Prairie de Caen, poumon vert de la ville, regorge d'une biodiversité dont vous n'avez peut-être jamais eu idée. Depuis quelques années, Alexandre Levallois, doctorant en biologie marine à l’Université de Caen, a lancé sa chaîne YouTube de vulgarisation scientifique au sujet de la vie animale. Son terrain de jeu fétiche, vous l'aurez compris, c'est donc la Prairie.

"La Prairie cache ses secrets. Si on se pose quelques instants, on peut voir certaines espèces qu'on ne voit pas normalement dans une ville. C'est une chance pour les Caennais."

Sensibiliser, montrer, s'intéresser

Les différentes espèces ne manquent pas au cœur de la Prairie. Une diversité qu'invite Alexandre à sauvegarder et s'intéresser davantage à travers ses vidéos : "Par exemple, si vous commencez la photo animalière, vous vous dites "oui, mais moi, je n'ai pas accès à la montagne, je ne peux pas aller photographier des tigres". Bien sûr, c'est assez compliqué. Vous pouvez juste déjà commencer à aller à la Prairie et observer cette faune et vous verrez beaucoup d'espèces. C'est un peu toute la démarche que j'essayais de mettre en avant via les vidéos que je fais sur Internet".

"Plus connaît des espèces, plus on sera en mesure de les protéger."

"L'objectif, c'est de donner de la curiosité aux gens et ensuite, peut-être qu'elles vont s'intéresser à l'espèce et être en mesure de faire plus de choses dans leur vie de tous les jours pour les protéger. C'est important dans l'optique du réchauffement climatique, le changement écologique et toute la transition qu'on doit faire ces prochaines années."