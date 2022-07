Prairie fleurie à Amiens : un "investissement" selon la mairie, de la "poudre aux yeux" pour un opposant

"Prairie fleurie", voilà le nom de l'opération menée par la ville d'Amiens pour végétaliser la place de l'hôtel de ville, très minérale. De grands bacs de fleurs y ont été déposés ce mardi 19 juillet, ce qui représente près de 500 mètres carrés de parcelles au total. L'idée, selon Bruno Bienaimé, adjoint à la mairie d'Amiens, chargé de la nature en Ville et de la transition écologique c'est notamment de lutter contre les ilots de chaleur en ville. Une initiative qualifiée de "dépense pour se faire plaisir", par le conseiller municipal d'opposition Renaud Deschamps.

"C'est joli comme ça, mais c'est de la paillette et de la poudre aux yeux. Ce n'est pas ça l'écologie", lance le chef de file du groupe "Amiens au Cœur". "L'écologie c'est faire des choses de manière pérenne et durable pour avoir un impact fort sur notre environnement. A quelques mètres de là, place Gambetta, nous avons une place qui dépérit mois après mois et rien n'est fait. C'est ça que je reproche, ce sont les priorités qui ne sont pas les bonnes", poursuit-il.

70 à 80 zones amiénoises pour créer des ilots de fraîcheur d'ici 2026

Mais la municipalité se défend et parle d'une "expérimentation" qui pourrait être poursuivi dans les prochaines années. "C'est comme un investissement. On injecte un petit budget, avec un peu d'eau, certes, et puis on se dit que l'année prochaine, il y aura peut-être des parcelles comme ça un peu partout dans Amiens. Les ilots de fraîcheur y seront indispensables, il y en a déjà, mais il en faudra encore plus et donc ça rentre dans cette logique globale de végétalisation de la ville", assure Bruno Bienaimé, qui affirme également que la mairie est à la recherche de 70 à 80 zones à Amiens pour y installer ces ilots de fraîcheur à l'horizon 2026. "On met en avant le fait qu'on puisse ramener de la végétation dans une période estivale un peu particulière", conclut-il.

Des bleuets des champs, du pavot de Californie et d'autres espèces plus locales attirent déjà abeilles et papillons. © Radio France - Thomas Vichard

Pas de précision en revanche sur le montant de l'opération. Bruno Bienaimé parle de "quelques milliers d'euros" quand Renaud Deschamps soutient que le prix total est de 40.000 euros.

Du 27 juillet au 31 août prochain, chaque mercredi, de 14 heures à 17 heures des "échanges constructifs" entre les services de la mairie et les Amiénois sont proposés pour que les habitants puissent donner leur avis sur le projet.