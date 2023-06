La préfecture d'Ille-et-Vilaine place le département en vigilance sécheresse

Depuis ce jeudi 15 juin 2023, l'ensemble du département de l'Ille-et-Vilaine est placé en vigilance sécheresse. Le comité de gestion de la ressource en eau s'est réuni pour la cinquième fois de l'année et a étudié plusieurs indicateurs avant de prendre cette décision portée par la préfecture. "Les 20 derniers jours ont été majoritairement secs et ont eu un impact fort sur le débit des cours d'eau et l'humidité des sols. Cet impact est renforcé par les températures élevées et le vent prononcé qui ont favorisé l'assèchement des sols au détriment [...] de l'alimentation des nappes phréatiques et des cours d'eau", explique le communiqué de la préfecture.

Installation de mousseurs et de récupérateurs d'eau de pluie conseillée

Pour le moment, cette vigilance n'implique pas de restriction particulière pour les habitants du département. Elle incite simplement à une "réduction volontaire de la consommation d'eau". La préfecture nous incite à installer des mousseurs sur les robinets, vérifier et réparer d'éventuelles fuites, prendre des douches plutôt que des bains ou encore installer un récupérateur d'eau de pluie pour arroser les plantes du jardin.