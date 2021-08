La préfecture de Dordogne restreint les prélèvements sur plusieurs cours d'eau du département

La préfecture de la Dordogne restreint le prélèvement sur plusieurs rivières du département, suite à une diminution régulière des débits observée ces derniers jours. Les cours d'eaux concernés se trouvent en majorité dans le sud du département et sont des affluents de la Dordogne et de la Vézère.

Ainsi, à partir du vendredi 20 août, il sera possible de prélever six jours par semaine sur le Caudeau, la Couze et la Conne.

Pour le Vern, le Tournefeuille, la Louyre, la Gardonnette, le Seignal, l'Estrop, le Dropt (amont), la Bournègue et l'Escourou, l'alerte est renforcée. Il est autorisé de prélever sur ces cours d'eau la moitié de la semaine uniquement.

Il s'agit surtout de mesures préventives, les débits des cours d'eau du département sont encore satisfaisants.