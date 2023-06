La préfecture de l'Ardèche étend les aides pour se protéger contre le loup

Il y a désormais 189 communes d'Ardèche dans lesquelles les agriculteurs peuvent demander des aides pour se protéger du loup. La commune de Berzème sur le plateau du Coiron est la seule à bénéficier du maximum d'aide pour les éleveurs. (gardiennage renforcé, parc de regroupement mobile électrifié, chiens de protection, parc de pâturage de protection renforcée électrifiée et analyse de vulnérabilité). Elle a connu deux attaques sur deux années consécutives.

Les 188 autres communes se situent au sud d'une ligne Borée sur la montagne ardéchoise/Meysse dans la vallée du Rhône. Les aides sont dans ces communes sont plus restrictives. (parc de regroupement mobile électrifié, chiens de protection, parc de pâturage de protection renforcée électrifiée et analyse de vulnérabilité). Il faut dire que le terrain de chasse du loup s'étend en Ardèche. Il a concerné 8 communes en 2021 et 10 en 2022.