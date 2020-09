La préfecture de l'Hérault confirme la présence de cyanobactéries dans le Lez

Après des analyses, la préfecture de l'Hérault confirme ce samedi la présence de cyanobactéries sur le fleuve Lez. La consommation du poisson pêché dans six communes traversées par le fleuve est interdite.

Suite à la mort d'un chien le 23 août dernier, les analyses de l'eau du Lez sur la commune de Prades-Le-Lez ont confirmé la présence dans le fleuve côtier de cyanobactéries. Ces bactéries forment un dépôt vert/bleu en surface et peuvent relâcher des toxines dangereuses pour les animaux et les Hommes. De nombreux effets secondaires peuvent apparaître après une baignade ou après avoir ingurgité de l'eau : tremblements, fièvre, douleurs abdominales, douleurs musculaires, nausées, vomissements. Ce vendredi, la préfecture de l'Hérault a décidé par arrêté d'interdire la consommation du poisson pêché dans le Lez dans six communes :

Castelnau-Le-Lez

Lattes

Montferrier-sur-Lez

Montpellier

Prades-Le-Lez

Saint-Clément-de-Rivière.

La pratique de la pêche de loisir des poissons reste autorisée sous réserve que le poisson ainsi pêché soit relâché immédiatement après capture. La pratique des sports d’eaux vives et l’abreuvement des animaux domestiques par les eaux du Lez est également interdite sur ces communes. Ces mesures seront levées si les nouvelles analyses se révéleront négatives.