La préfecture de l'Indre prend de nouvelles mesures pour limiter la sécheresse

Alors que le Ministère de la Transition Ecologique a placé ce jeudi 22 départements en risque "très probable" de sécheresse d'ici la fin de l'été, le préfet de l'Indre a pris un nouvel arrêté de restrictions d'usage de l'eau. Ils concernent certains bassins versants du département.

Trois bassins placés en crise

La préfecture a placé les bassins versants de la Bouzanne, de la Trégonce et du Fouzon en crise, le plus haut niveau de restrictions.

Sont aussi placés en alerte renforcée les bassins de l'Anglin amont et aval, au sud-ouest du département, celui de l'Indrois-Tourmente au nord, et, sur une grande partie est de l'Indre, les bassins de l'Indre amont, de la Théols et de l'Arnon.

Concrètement, pour les particuliers, cela veut dire que sur toutes ces zones, il est interdit : de laver sa voiture hors station professionnelle, de nettoyer les façades et les toitures, d'arroser les pelouses, de remplir sa piscine. Pour l'arrosage de son potager, il est autorisé avant 8 heures et après 20 heures seulement.

En ce qui concerne les espaces publics, l'arrosage des espaces arborés et l'alimentation des fontaines d'ornement sont également interdits.

Dans les zones en crise, il est aussi interdit d'arroser les terrains de sport et les greens de golf.

L'arrêté encadre également les usages agricoles et industriels de l'eau en fonction du type d'exploitation. Les prélèvements dans les cours d'eau, canaux, plans d'eau et retenues sont notamment totalement interdits pour l'irrigation agricole dans les zones en crise.

L'arrêté est consultable en entier ci-dessous :

L'arrêté entrera en vigueur samedi 21 mai à minuit.

De telles restrictions sont prises en fonction des relevés de l'Observatoire de la Ressource en Eau de l'Indre, qui regroupe les principaux usagers de la ressource en eau (collectivités, profession agricole, concessionnaires d’eau potable, associations environnementales…). Le manque d'eau dans le département, comme dans la majorité du pays, est du à une sécheresse hivernale qui perdure.

Le manque de précipitations en hiver n'a pas permis au nappes phréatiques de se recharger correctement. Au premier trimestre 2022, un déficit de la pluviométrie compris entre 40 et 50 % a été constaté par rapport aux données moyennes.