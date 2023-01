La préfecture de l'Isère tire son bilan de la présence du loup dans le département en 2022

Où en est la présence du loup en Isère ? Le nombre précis d'animaux est impossible à déterminer à l'échelle locale. En revanche, en France, l'Etat estime qu'ils sont entre 900 et 940. Le comité départemental sur le loup s'est réuni en début d'année pour tirer le bilan du plan national d'action pour l'année 2022. En Isère, on dénombre 22 meutes dont huit sont interdépartementales. Malgré tout, la prédation a été relativement stable en 2022 par rapport à 2021.

Le comité départemental dénombre 375 attaques déclarées dont 316 indemnisés. L'indemnisation est possible lorsque les autorités sont certaines que les morsures proviennent d'un loup. Même si "le doute profite à l'éleveur", précise Laurent Prévost, préfet de l'Isère. En tout, plus de 1 000 animaux ont été tués par des loups cette année.

Seize loups tués en 2022

Pour faire face à ces attaques, la préfecture de l'Isère missionne des louvetiers. Ils sont 29 en Isère soit l’une des plus grandes compagnies de France. Ces bénévoles mènent des opérations de tirs de défense chez les éleveurs les plus touchés.En 2022, on note 247 arrêtés de tirs simples. C’est-à-dire avec un seul tireur et 18 arrêtés de tirs renforcés avec 10 tireurs maximum. En tout 16 loups ont été tués cette année en Isère : 10 par tirs et 6 par collisions avec des véhicules.

"Cette action n'est mise en place qu'à partir du moment où le reste n'a pas fonctionné. Avant, on peut installer des clôtures électrifiées, acheter des chiens de protection ou encore avoir un gardiennage renforcé des troupeaux", détaille Jean-Paul Célet, le préfet en charge du dossier loup et élevage au niveau national. En 2022, le montant total de l'aide à la protection pour l'Isère s'élève à 2,4 millions d'euros.

Alors que le plan national d'actions en cours (2018-2023) prend bientôt fin, l'Etat est déjà en train de réfléchir à la suite. Un nouveau plan d'actions doit rentrer en place en 2024 pour une durée de quatre ans.