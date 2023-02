La préfecture de la Dordogne alerte sur les brûlages de végétaux mal maîtrisés après plusieurs incendies

Un habitant de Lunas s'est gravement brûlé en tentant d'éteindre un feu dans son jardin hier après-midi, et un hectare de végétaux a pris feu à Pays-de-Belvès en Périgord noir peu après 14h. Les pompiers de la Dordogne sont intervenus un peu trop souvent ce samedi pour éteindre des incendies causés par des écobuages, et la préfecture veut rappeler à chacun quelques règles à respecter.

Appel à la vigilance

Sur son site internet , la préfecture de la Dordogne rappelle que le brûlage des végétaux est autorisé pour les particuliers à la campagne entre le 1er octobre et le dernier jour de février, s'il n'y a pas d'épisode de pollution de l'air ou "d’autres mesures exceptionnelles prises par décision municipale ou préfectorale". Dans ce cas, il faut prévenir la mairie trois jours avant, procéder au brûlage entre 10h et 16h uniquement en l'absence de vent, et il faut que l'espace soit dégagé pour permettre l'arrivée des pompiers. Il faut aussi rester à proximité.

En ville, "seul le brûlage des déchets verts issus de la mise en œuvre des obligations de débroussaillement est toléré, dans les mêmes conditions". Il y a des dispositions particulières à Cours-de-pile et Couze-et-Saint-Front.