La préfecture de la Gironde planche sur un nouveau plan de limitation de l'usage de l'eau en cas de sécheresse

A ce jour le niveau des fleuves, des rivières et des nappes phréatiques du département ne nécessite pas de restrictions des usages de l'eau mais cela pourrait changer d'ici quelques semaines. Un nouveau document réglementaire (arrêté cadre départemental) est d'ailleurs est en cours d'élaboration. Il va permettre d'établir une échelle de gravité de la sécheresse au niveau départemental et non plus seulement au niveau du Bassin Adour-Garonne.

A chaque niveau (bleu, jaune, orange, rouge) des restrictions de prélèvement de l'eau pourront être ordonnées par le préfet de la Gironde.

Distinguer entre l'eau du robinet et les rivières.

L'été nos cours d'eau s'assèchent dangereusement en revanche en Gironde on ne manque pas d'eau potable, les nappes phréatiques sont pleines. L'Etat a donc élaboré un tableau pour chaque ressource.

Exemple pour l'eau du robinet, c'est ce qui intérresse la plupart d'entre nous : au niveau jaune on ne pourra plus nettoyer sa voiture au jet d'eau ou arroser sa pelouse en journée. Ce niveau d'alerte nous l'avons atteint l'an dernier à la fin du mois de juillet.

En cas d'alerte orange : plus d'arrosage du potager avant 20h et le remplissage des piscines limité à la simple remise à niveau.

Enfin, en cas de crise majeure de niveau rouge : arrêt total des usages dit non-prioritaires.

Encore une fois la Gironde ne manque pas d'eaux souterraine mais la préfecture demande aux habitants de tout faire pour préserver cette ressource. Le nouvel arrêté cadre départemental sur la gestion de l'eau fait l'objet d'une consultation publique. Le document est consultable sur le site de la préfecture.