La préfecture de la Manche déclenche son plan d'information face à la pollution ce lundi

L'Atmo Normandie, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air dans la région, place la Manche comme les quatre autres département normands en orange quant à la qualité de l'air ce lundi 18 juillet. Cela entraîne le déclenchement d'une campagne d'information auprès de la population menée par la préfecture de chaque département.

Une pollution de l'air liée aux conditions météorologiques

La préfecture de la Manche indique que cet épisode de pollution est dû à un fort ensoleillement et aux températures élevées que nous allons connaître ce lundi. S'ajoute à cela, un phénomène estival fréquent : la concentration d'ozone dans l'atmosphère.

Par conséquent, les autorités font plusieurs recommandations.

Pour les personnes fragiles (femmes enceintes, jeunes enfants et nourrissons, personnes de plus de 65 ans et personnes souffrant de pathologies), il est recommandé de :

- de limiter les sorties l'après-midi

- de limiter les activités physiques ou sportives intenses en plein air

- en cas de symptômes ou d'inquiétude, consulter un pharmacien ou un médecin.

La préfecture recommande également de reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou à base de solvants. Les autorités qui rappellent également que le brûlage de déchets à l'air libre est lui, interdit toute l'année et sanctionnable.