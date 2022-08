La préfecture des Deux-Sèvres prend de nouvelles mesures de prévention contre les feux de forêts

Eviter à tout prix des scénarios catastrophes comme en Gironde le mois dernier ou comme en Lozère en ce moment. La préfecture des Deux-Sèvres prend donc de nouvelles mesures pour prévenir des feux de forêts. Le département est toujours placé en "risque sévère" aux incendies de forêts et avec la vigilance orange canicule déclenchée, la préfecture et l'Office national des forêts ne veulent prendre aucun risque.

Pour cela, à partir de ce mardi 9 août et jusqu’au lundi 15 août inclus, toutes les manifestations publiques sont interdites dans les principales forêts des Deux-Sèvres. Les travaux d’exploitation forestière sont également réglementés, comme l'abattage ou le débardage.

Le génie civil et la circulation d’engins destinés à ces travaux sont aussi interdits entre 13 h et 22 h dans les massifs forestiers suivants : forêts domaniales de l’Hermitain, de Secondigny, de Saint-Sauvant (le secteur situé dans les Deux-Sèvres), forêts de la Saisine, d’Autun, les parcs d’Oiron et de Challon. Ces interdictions s'étendent toute la journée dans les forêts domaniales de Chizé et d’Aulnay.

Enfin, la préfecture des Deux-Sèvres en appelle à la vigilance de chacun et demande à tout le monde de respecter ces consignes pour prémunir le département de tout départ de feu.