La Préfecture des Vosges annonce son plan de lutte contre les incendies

L'incendie du Ménil, près du Thillot, déclenché le 13 août 2022, le plus important de l'histoire des Vosges

Les images de l'été 2022 sont encore dans toutes les têtes . Qu'elles aient été prises à Mortagne , ou encore au Ménil , lieu du plus grand incendie jamais enregistré dans les Vosges avec 37 hectares ravagés, les sapeurs-pompiers espèrent à tout prix éviter des interventions similaires pour 2023. C'est pour cette raison qu'un grand plan a été présenté ce jeudi afin d'anticiper et de mieux répondre en cas de nouvel incendie.

Inhabituel pour les Vosges

Clairement, dans un département comme les Vosges, la présentation d'un tel plan n'est pas dans les habitudes. "Même si on se préparait depuis 3-4 années sur les bases d'un rapport du Giec", explique le Colonel Larry Ouvrard, patron du Sdis 88. "Mais on se préparait de manière assez sereine, on tablait sur les années 2030 pour être pleinement efficace", ajoute-t-il. Signe, selon lui, que le réchauffement climatique a accéléré les choses.

Plusieurs mesures

Ainsi, depuis l'été dernier, la cartographie du département a été entièrement revue, afin d'identifier les points d'eau où l'on peut puiser et les voies d'accès possibles pour les sapeurs-pompiers. Depuis, 4 zones sont identifiées comme particulièrement sensibles : le massif du Kemberg, le massif de Ventron, le massif de Grand et la forêt domaniale de Champ, à proximité de l'incendie de Mortagne, le premier de l'été 2022 dans les Vosges.

Par ailleurs, le département sera coupée en 10 zones au total. La Préfecture travaillera ensuite quotidiennement avec Météo France et sa "météo des forêts" pour évaluer le niveau de vigilance à appliquer à chacune d'entre elles. De bleu lorsque tout va bien à noir pour les situations extrêmes, pouvant mener à une série de mesures d'interdiction des comportements dangereux, comme l'organisation d'un barbecue par exemple.

Des moyens pour les secours

Pour accélérer la réponse des secours, plusieurs moyens sont attendus. Notamment un ou deux hélicoptères bombardiers d'eau qui seront basés à l'aérodrome de Mirecourt. De là, ils pourront s'envoler si besoin dans tout le Grand Est et même en Bourgogne-Franche Comté. 9 sapeurs-pompiers ont également été spécifiquement formés et un exercice grandeur nature a pu être pratiqué en avril pendant 3 jours. Enfin, des bâches à eau, pouvant collecter 10 à 30 000 litres d'eau sont déployées.

Reste enfin la communication des risques auprès du grand public. En cas de danger très grave par exemple, la Préfecture dispose d'un dispositif "FR-Alerte", permettant d'envoyer un message à tous les portables présents dans la zone concernée, y compris s'il est éteint ou en mode avion. "Quelle est la population présente ? On l'ignore à l'instant T, et ça permet donc de contacter tous ceux qui ont un téléphone portable", détaille la Préfète Valérie Michel-Moreaux. Cette dernière suivra également avec attention l'évolution de la sécheresse, dont la situation est plutôt "correcte" en ce mois de mai.