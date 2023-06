La préfecture du Bas-Rhin interdit les feux de la Saint-Jean et les feux d'artifice

La préfecture du Bas-Rhin s'inquiète et préfère prendre des mesures de prévention : "Les conditions météorologiques dans le Bas-Rhin font apparaître un risque important d’incendie des végétaux sur l’ensemble du département" indique-t-elle dans un communiqué*. "Le nombre d’interventions du service d’incendie et de secours pour feux de broussailles et de forêt est en hausse significative au cours du mois de juin 2023 comparativement aux années précédentes*." Un arrêté préfectoral a donc été pris pour interdire tous les feux festifs à partir de ce mercredi 21 juin à 6h jusqu'au mercredi 28 juin à 6h.

Les feux de camp et les barbecues interdits en milieu naturel

Seront interdits : les feux de la Saint-Jean et tout feux de type bûcher, l’usage et le tir de feux d’artifices, le lâcher de lanternes volantes équipées de flammes et les feux festifs en milieu naturel, de type feux de camp ou barbecue. La préfecture rappelle aussi "qu'il est interdit de brûler des déchets verts dans son jardin que ce soit avec un incinérateur de jardin ou à l’air libre. Par ailleurs, il est fortement recommandé de reporter tous travaux susceptibles de provoquer des départs de feu, notamment les travaux agricoles et forestiers."