La préfecture du Loiret déclenche son dispositif de vigilance sécheresse dans certains secteurs

Selon un nouveau dispositif mis en place en 2022 pour surveiller les nappes souterraines et les cours d'eau au sortir de l'hiver, les seuils de vigilance ont été franchis dans six zones du département sur neuf, dans l'est et le sud du Loiret. D'où un appel au bon usage de l'eau lancé aux habitants.

"L'état des ressources en eau en sortie d'hiver justifie d'appliquer des règles de bon usage d'économie d'eau" dit la préfecture du Loiret dans un communiqué publié ce jeudi 21 avril. Pour la première fois dans le Loiret, les services de l'Etat ont mis en place en 2022 un dispositif de surveillance des nappes souterraines et des cours d'eau au sortir de l'hiver, "afin de sensibiliser les usagers à l'état de la ressource avant l'été".

Habituellement c'est en hiver que le rechargement des nappes et des rivières se fait, mais cette année les précipitations n'ont pas été suffisantes : depuis le début 2022, il a plu moitié moins que la normale dans le département. Le BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, qui surveille l'état des nappes, avait expliqué à France Bleu Orléans que certaines zones étaient déjà préoccupantes, dans le sud du département notamment. Et que le débit de certains cours d'eau est déjà "faible à très faible".

Six secteurs sur neuf déjà en alerte dans le Loiret

Alors que nous ne sommes qu'à la mi-avril, six zones du Loiret sur neuf sont donc déjà en alerte sécheresse, dans l'est et le sud. Dans l'est les bassins de la Bezonde, du Solin, du Puiseaux, du Vernisson, du Loing aval et amont, ainsi que de l'Aveyron, sont concernés par un franchissement du seuil de vigilance. Au sud de la Loire, il s'agit des bassins du Loiret-Dhuy et de l'Ardoux.

La carte des zones d'alerte en vigilance sécheresse dans le Loiret - Préfecture du Loiret

"L'état de vigilance n'engendre pas de restrictions des usages de l'eau" précise la préfecture, mais elle invite tous les habitants du Loiret et particulièrement les usagers comme les agriculteurs, les propriétaires de potagers, de piscines, les particuliers, à une utilisation mesurée de la ressource. Ceci pour éviter la mise en oeuvre de restrictions qui à l'été 2019 notamment avaient été particulièrement sévères. Il y a trois ans les restrictions d'eau avaient perduré bien après l'été dans le Loiret.