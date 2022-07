La préfecture met en place des restrictions sur l'eau potable en Loire-Atlantique

En raison des fortes chaleurs et du manque de pluie, le débit de la Loire s'apprête à franchir le seuil d'alerte. La préfecture de Loire-Atlantique restreint l'utilisation de l'eau potable dans tout le département et invite chacun à "réduire sa consommation et maîtriser ses usages."

La préfecture de Loire-Atlantique appelle les particuliers à la modération. Face à la sécheresse qui dure, elle liste une série de recommandations pour réduire la consommation d'eau potable : prendre des douches moins longues, arroser son potager le soir et de manière raisonnée, ne pas remplir sa piscine, ou encore ne pas nettoyer ses façades et terrasses au jet d'eau.

La carte des zones soumises à des restrictions par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire Atlantique - capture d'écran site RestrEau

"Le seuil d'alerte du débit de la Loire, fixé à 127 m3 par seconde, sera franchi ce jeudi ou ce vendredi" constate Pauline Sainte, cheffe du bureau stratégie au service eau et environnement à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. "On ne va pas fermer l'eau du robinet aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais on demande aux gens de faire attention. [...] L'effet de masse est quand même important."

Pas de pluie prévu avant 15 jours

Depuis le début du mois de juillet, le débit de la Loire a été divisé par 4 et ça devrait se poursuivre selon Pauline Sainte : "À quinze jours, on n'annonce pas de pluie, la situation va continuer de se tendre. [...] Il faut que tout le monde applique des mesures de bon sens." Par ailleurs, la préfecture vous invite à consulter le site RESTR-EAU pour connaitre les restrictions dans votre commune, selon si vous êtes un professionnel ou particulier.