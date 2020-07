Alerte sécheresse : la préfecture prend des mesures de restriction de l'usage de l'eau en Meurthe-et-Moselle

Ce vendredi 10 juillet, la préfecture de Meurthe-et-Moselle place les zones "Moselle aval Orne Nied et Seille" et "Moselle amont et Meurthe" en alerte sécheresse. Conséquence : des mesures de restriction de l'usage de l'eau sont prises.

Le département de Meurthe-et-Moselle est placé en alerte sécheresse ce vendredi 10 juillet par la préfecture. La situation est particulièrement préoccupante dans les cours d'eau des zones "Moselle aval Orne Nied et Seille" et "Moselle amont et Meurthe".

Arrosages interdits entre 10h et 18H

Dans ce contexte, les autorités ont décidé de prendre des mesures de restriction de l'usage de l'eau à destination des particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs. Le lavage des voitures hors station, le remplissage des piscines ou encore l'arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et terrain de sport entre 10h et 18h sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Tout comme l'arrosage des golfs de 8h à 20h et l'irrigation des cultures par aspersion entre 10h et 18h.

A la fin de son communiqué, la préfecture de Meurthe-et-Moselle assure que des contrôles seront réalisés sur l'ensemble du département pour s'assurer du bon respect de ces mesures. "En cas de non-respect, des suites administratives ou pénales sont prévues", préviennent les autorités.