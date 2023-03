La préfète veut interdire les manifestations anti-bassines à Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon

Alors que les anti-bassines ont annoncé la possibilité de deux manifestations le samedi 25 mars 2023 , à Sainte-Soline et Mauzé-sur-le-Mignon, la préfecture des Deux-Sèvres réagit et indique dans un communiqué que la préfète Emmanuelle Dubée "a notifié aux collectifs Bassines Non Merci, les Soulèvements de la Terre et la Confédération Paysanne son intention d'interdire, sur les secteurs de Sainte-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon, les manifestations revendicatives visant à contester les projets de réserves de substitution prévues du 24 au 26 mars".

"Antécédents de graves troubles à l'ordre public"

La préfecture justifie cette volonté d'interdire les manifestations "par les antécédents de graves troubles à l'ordre public constatés à l'occasion des précédentes manifestations ayant entrainé des actes violents à l'encontre des forces de l'ordre et des actes de sabotage sur les installations agricoles. Ce sont d'ailleurs ces agissements commis lors de la manifestation de Sainte-Soline des 29 et 30 octobre 2022 qui ont conduit 5 opposants à être condamnés à des peines allant de deux à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction de paraître dans les Deux-Sèvres pendant trois ans".