La préfecture du Bas-Rhin annonce de nouvelles restrictions face à un risque "sévère" de feux de forêt

Avant l'arrivée de la canicule en Alsace, et alors que des incendies ravagent le Sud-Ouest, la préfète du Bas-Rhin annonce ce vendredi de nouvelles restrictions pour éviter les départs de feu dans le département. Les barbecues et feux de camp en milieu naturel sont notamment interdits.

Finis les barbecues en pleine forêt ! La préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier a annoncé dans un communiqué, vendredi 15 juillet, la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre le risque de feux de végétaux dans le département, qualifié de "sévère" par la préfecture. En cause : les fortes températures à venir la semaine prochaine, un taux d'humidité bas et des rafales de vent pouvant atteindre 30 à 40 km/h.

Barbecue et feux de camp interdits en forêt

La préfète du Bas-Rhin annonce donc l'interdiction des feux festifs en milieu naturel, comme les feux de camp ou les barbecues. Les bûchers sont aussi proscrits, tout comme l'usage et le tir de feux d'artifice, et le lâcher de lanternes volantes équipées de flammes. La préfète recommande aussi "fortement" de reporter les travaux agricoles et forestiers, et d'être très vigilant pour les barbecues domestiques.

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur ce samedi 16 juillet à 6 heures, jusqu'au vendredi 22 juillet à 8 heures.

Dans ce communiqué, la préfecture du Bas-Rhin rappelle également les règles de base en forêt :

ne pas fumer ni jeter les mégots par la fenêtre de la voiture

camper uniquement dans les lieux autorisés

prévenir rapidement les pompiers si vous êtes témoin d'un départ de feu

ne jamais battre un départ de feu avec des branchages, mais essayer de l'éteindre avec de la terre, du sable ou de l'eau