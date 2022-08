La préfète de Tarn-et-Garonne passe aux sanctions pour lutter contre la sécheresse

C'est ce qu'on appelle durcir le ton. Dans le Tarn-et-Garonne, au regard de la situation de sécheresse exceptionnelle, la préfète prévient Après la pédagogie, les comportements illégaux seront désormais systématiquement sanctionnés. La Préfecture continue d'en appeler au civisme et à la responsabilité de chacun. Environ trois-quarts des stocks d'eau ont déjà été utilisés pour le soutien d’étiage. Un tel niveau de déstockage n’a jamais été atteint aussi précocement en saison. Un nouvel arrêté doit être pris en fin de semaine pour envisager de nouvelles restrictions.

Interdictions maintenues en Ariège et en Aveyron

En Ariège, des niveaux très bas ont été observés notamment à Foix, la préfecture du département. Conséquence, à partir des réseaux d’eau potable, il est interdit : d'arroser des pelouses, jardins, terrains de sport et de remplir des piscines. Il est aussi interdit de laver son véhicule. Les irrigations pour le maraîchage, les pépinières et l’arboriculture restent autorisées entre 20h et 8h du matin.

En Aveyron, il y a du mieux avec les récents orages. Mais pas encore assez d'eau. Les interdictions suivantes sont donc maintenues. Il est interdit de laver sa voiture à partir de l'eau potable. Il est aussi interdit de remplir les piscine, d'arroser les pelouses publiques et privées.