La première centrale photovoltaïque au sol du Finistère alimente 200 foyers en electricité

En Bretagne aussi, on produit de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Dans le Finistère, une trentaine de centrales photovoltaïques sont déjà installées sur des bâtiments, mais c'est la première au sol. Elle est inaugurée ce lundi 15 février à Plogonnec, à l'Ouest de Quimper. 6.000 m2 de panneaux solaires produisent l'équivalent de 820 MWh par an. De quoi alimenter 200 foyers hors chauffage.

Personne ne râle

Contrairement à l'éolien, l'énergie solaire a peu de détracteurs. Le projet, porté par la mairie de Plogonnec et le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement du Finistère (SDEF), s'est mis en place sans opposition, sur un terrain impropre à l'agriculture ou à l'urbanisation : une ancienne décharge pour déchets inertes et gravats dont l'exploitation a été stoppée en 2002.

Lutter contre le réchauffement climatique tout en préservant des retombées économiques

Contrairement aux énergies fossiles, l'énergie solaire ne produit pas de gaz à effet de serre et n'accentue pas le phénomène de réchauffement climatique. Les retombées économiques sont aussi réelles. La production d'électricité est achetée par EDF au prix de 0,063 euros le kilowatt crête (KWc). Le chiffre d'affaires prévisionnel est estimé à 52.000 euros par an. Pour protéger la faune et la flore à proximité, la tonte autour de panneaux solaires est en partie assurée par des brebis de la bergerie du Menez Hom à Dinéault.

Un panneau pédagogique a été installé pour expliquer le fonctionnement de la centrale. Vous pouvez donc allez y faire un tour. Elle est située au lieu dit Pen Ar Menez, à proximité de la départementale 56 entre Plogonnec et Landrévarzec.