La première "cour Oasis" de Seine-Saint-Denis inaugurée au collège Langevin-Wallon de Rosny-sous-Bois

Seine-Saint-Denis, France

Les collèges d'Epinay (Robespierre), de Bobigny (République), Sevran (Evariste Galois), Montreuil (Jean Moulin) et de Tremblay (Pierre de Ronsard) auront la leur d'ici la fin de l'année. Mais la première "cour Oasis" du département de Seine-Saint-Denis a été inaugurée ce jeudi au collège Langevin-Wallon de Rosny-sous-Bois.

Un nouvel espace, passé de 3.100 à 3.400 m2 avec des ilôts de fraîcheur, de grands arbres et des fontaines et jeux d'eau. Un potager et une mare aussi à disposition des élèves pour les sensibiliser à l'environnement.

Ces "cours Oasis" permettent aussi de limiter les apports d'eau pluviales au réseau d'assainissement grâce, simplement, à l'inversion de la pente et la mise en place d'un sol perméable et drainant.

Opération "un bébé = un arbre"

Mais ce n'est pas tout. Le département de Seine-Saint-Denis et son président, Stéphane Troussel, annonce aussi la mise en place d'une opération "un bébé = un arbre" à partir du 1er mai. Il suffira de remplir un formulaire à la maternité ou en ligne pour que votre bébé permette de verdir un peu plus la Seine-Saint-Denis. Pour se donner une idée, 29.000 enfants sont nés dans le département en 2018.