La première déchèterie à plat de Dordogne inaugurée à Thenon

Les habitants de Thenon et des environs peuvent désormais trier leurs déchets plus facilement. La vieille déchèterie située route de Sainte-Orse a été remplacée par une toute nouvelle quelques centaines de mètres plus loin. D'un nouveau genre, elle simplifie et sécurise le tri des déchets.

Les habitants de la Communauté de communes Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort, disposent depuis le 19 octobre d'une toute nouvelle déchèterie : la première déchèterie à plat du Périgord. Etendue sur près d'un hectare et demi de terrain, elle a coûté près d'1.188.000 euros. Disparus dorénavant les quais de chargement, depuis lesquels on lançait les déchets dans des bennes en contrebas. Les bois, cartons métaux sont désormais jetés dans de petites bennes posées à même le sol. Bennes motorisées qui se relèvent et basculent dans un compacteur. "C'est beaucoup plus pratique, et il y a moins de danger" apprécie Mathieu, un habitant de Brouchaud venu jeter les déchets de la rénovation de sa maison.

Les déchets sont déposés dans une benne qui se déverse ensuite dans un compacteur © Radio France - Emmanuel Claverie

Deux gros avantages

Pour Sylvain Marty, le directeur général des services du SMD3, Syndicat mixte des déchets du département de la Dordogne, cette déchèterie à plat présente deux gros avantages. "Le premier, c'est que dans la mesure où on est sur une déchèterie à plat, il n'y a plus de dispositif antichute en haut des bennes, ce qui facilite énormément le confort pour les utilisateurs, puisqu'il n'y a plus à passer les déchets par dessus une rambarde ou une barrière. Cela pouvait être problématique, notamment pour les déchets verts. Le deuxième avantage, poursuit-il, c'est pour nous, en termes de gestion opérationnelle de la déchèterie, puisqu'avec les dispositifs de compaction, nous allons limiter énormément les transports, donc les coûts de transport et le nombre de camions sur les routes. Pour donner un exemple sur le flux de cartons, on va diviser le nombre de camions par cinq.

Un exemple amené à être dupliqué

Les prochaines déchèteries qui seront construites en Dordogne le seront sur le modèle de celle de Thenon. A commencer par celle du Grand-Périgueux qui est en projet. Pas question pour autant de modifier rapidement les 53 existantes dans le département. "Nous n'avons pas les moyens financiers de toutes les aménager tout de suite comme cela" reconnait Pascal Protano, le président du SMD3.