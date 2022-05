La première réserve naturelle souterraine voit le jour en Ariège

En Ariège, l'Etat vient d'officialiser la création d'une réserve naturelle souterraine en Ariège. Cette réserve qui regroupe en fait une trentaine de grottes et cavités est une première en France.

Porté par la préfecture de l'Ariège, la DREAL et le Parc naturel Des Pyrénées Ariégeoises, le projet de réserve naturelle nationale souterraine vient de voir le jour et c'est une première en France. le conseil national de protection de la nature a donné son feu vert, il vient d'être présenté par la sous-préfète de Saint-Girons. Le projet vise à conserver et valoriser un patrimoine biologique souterrain exceptionnel dans plusieurs dizaines de cavités d'Ariège.

Après l'échec d'un premier plan, les services de l'Etat travaillent depuis 2017 sur ce projet de Réserve naturelle souterraine dite "éclatée de l’Ariège". Des scientifiques, des géographes, des mycologues, des archéologues, des chiroptérologues (spécialistes des chauve-souris), des entomologues (spécialistes des insectes) ont été consultés.

Le caractère de réserve ne modifierait pas les conditions d'accès de ces grottes dont certaines comme le Mas d'Azil, Niaux ou Lombrives sont des sites touristiques.

Le Lot, département d'une richesse souterraine comparable, dispose quant à lui depuis 2015 d'une réserve naturelle géologique nationale 800 hectares répartis sur 20 communes du sud du Parc naturel régional des Causses du Quercy ainsi que celle de Crayssac.