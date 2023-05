La présence d'un seul loup confirmée dans le Finistère, 11 attaques recensées depuis le début de l'année

Combien y-a-t-il de loups dans le Finistère ? Il y a un mois, des éleveurs avaient demandé à un laboratoire allemand de procéder à des analyses sur des prélèvements effectués après des cadavres d'animaux. Ces analyses, à la demande de la coordination rurale, tendaient à démontrer la présence de deux loups sur le territoire. Un mâle et une femelle.

Mais selon un comité loup, qui s'est tenu mercredi 17 mai sous l'égide de la préfecture du Finistère, la présence d'un seul loup est confirmée dans le Finistère. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, se base sur des observations visuelles. Ce loup a été aperçu sur les communes du Cloître-Saint-Thegonnec, Berrien, Lannéanou, Plogonnec et Plomelin. En 2023 le même animal a été formellement identifié au Cloître-Saint-Thegonnec toujours mais aussi à Gouesnou et à Sizun. Des analyses génétiques sont en cours, menées, précise la préfecture par un laboratoire agréé. Ce qui n'est pas le cas du laboratoire allemand.

17 attaques d'ovins ces deux dernières années

Ce comité loup a également acté, après des expertises de l'OFB, 17 attaques d'ovins pour lesquelles "la responsabilité du loup ne peut être exclue", selon la terminologie officielle. Six en 2022, 11 en 2023. Vingt-huit animaux ont été prédatés. Six dossiers d'indemnisations ont été retenus pour 2022 et neuf sont en cours d'instruction.

Enfin de nouvelles communes doivent être ajoutées au cercle 2 sur la carte du Finistère. Ce cercle 2 concerne les communes où il y a eu des attaques avec une responsabilité du loup qui "n'est pas exclu" ainsi que les communes limitrophes. Passer en zone "cercle 2" permet aux éleveurs de bénéficier d'aides pour la mise en place ce clôtures électrifiée et l'achat de chiens de protection.

La carte des communes en cercle 2 - préfecture du Finistère

Le loup semble bien se plaire en Bretagne puisque cette semaine, un loup a de nouveau été observé dans les Côtes-d'Armor.