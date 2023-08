La présence "probable" d'un loup avérée dans la Manche

Depuis la probable observation d’un loup dans la nuit du 30 au 31 juillet 2023 sur la commune de Saint-Côme-du-Mont, quatre attaques sur des ovins ont été signalées sur les communes de Brucheville et de Varenguebec. Des agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) se sont rendus sur place pour identifier la cause de la mort des animaux et procéder à un relevé d’éléments techniques.

Dans un communiqué transmis ce jeudi par la préfecture de la Manche, on apprend que "les agents ont également cherché à collecter des indices de présence du prédateur tels que des empreintes ou des éléments biologiques comme des excréments ou poils pouvant être analysés génétiquement".

Des signes qui ne trompent pas sur l'origine de l'animal

Les éléments techniques récoltés ont été expertisés par le Réseau loup-lynx de l’OFB. Il en ressort que "la redondance des évènements sur un même secteur de quelques dizaines de km², associée à la qualité des éléments analysés, démontrent des actes de prédation aux caractéristiques comparables : une mise à mort par morsure puissante à la gorge et avec consommation de parties charnues sur un ou plusieurs animaux". L’analyse de cet ensemble d’informations confirme l’hypothèse de la présence du loup dans le secteur des Marais de Carentan. Pour conforter cette hypothèse, l’obtention d’analyses génétiques sera un facteur déterminant afin de caractériser l’espèce avec certitude et tenter d’en déterminer l’origine.

Une cellule pour étudier la présence du loup et s'adapter

Dores et déjà, les démarches ont été engagées pour permettre l'indemnisation de l'éleveur victime des attaques. Le loup est une espèce strictement protégée en France comme en Europe. À ce stade, les derniers indices collectés dans le département ne conduisent pas à considérer le département comme une zone de présence permanente de l’espèce. Il faudrait pour cela disposer d'indices génétiques de présence du loup pendant deux années consécutives.

Dès le mois de septembre, les services de l'Etat mettront en place une cellule de veille « loup » dans la Manche. Elle aura pour objectif d’organiser une large concertation entre les différents acteurs du territoire (chambre d’agriculture, monde associatif, fédération des chasseurs, services de l’État…), de présenter un état des lieux, d’échanger sur la situation et de définir les modalités pratiques à mettre en œuvre pour concilier les différents usages et enjeux (agricoles, cynégétiques, écologiques).

En cas d’observation de loup ou d’indices de sa présence, contacter rapidement le service départemental de l’OFB de la Manche au courriel suivant : sd50@ofb.gouv.fr. Pour plus d’informations sur le suivi du loup en France : www.loupfrance.fr