La présidente de la SPA de Périgueux s'oppose au piégeage des chats par les chasseurs

Le président de la fédération nationale des chasseurs a provoqué un tollé et déclenché une pétition en suggérant "le piégeage du chat à plus de 300 mètres des habitations" Pour la présidente de la SPA, ce n'est pas la bonne solution pour protéger les oiseaux et la biodiversité.

La colère des amoureux des chats n'est pas près de s'éteindre. Le président de la fédération nationale des chasseurs Willy Schraen a en effet suggéré dans une interview sur Facebook au mensuel Chassons.com. un "piégeage du chat à plus de 300 mètres de toute habitation", pour éviter que ces chats ne détruisent les nichées d'oiseau. Willy Schraen estime même que "le chat est en train de détruire la biodiversité".

Une pétition qui accumule les signatures

Une pétition intitulée "protéger les chats du président de la chasse" a immédiatement recueilli des dizaines de milliers de signatures sur internet. La présidente de la SPA de Périgueux est farouchement contre ce piégeage. Pour Eliane Rigaux, ces chats habitués à vivre libre ne peuvent pas être adoptés, et ils doivent être stérilisés et relâchés sur leur lieu de vie, où ils seront nourris "s'ils ont à manger ils vivront tranquillement au lieu de s'attaquer aux oiseaux."

La présidente de la SPA Eliane Rigaux s'oppose au piégeage des chats Copier

75 millions d'oiseaux tués chaque année par les chats

La Ligue de protection des oiseaux refuse de prendre parti dans cette polémique. Mais selon une étude réalisée en 2019 par la LPO, un chat errant tue en moyenne 273 proies dont une soixantaine d'oiseaux par an. Mais un chat domestique se contente de 27 proies par an s'il est bien nourri, et un chat retourné à l'état sauvage tue, lui, plus d'un millier de proies par an. La LPO estime qu'environ 75 millions d'oiseaux sont tués chaque année en France par les chats.