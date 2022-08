Indre-et-Loire : la production de miel perturbée par la sécheresse

En Indre-et-Loire, les abeilles peinent à se nourrir à cause de la sécheresse et manquent de force pour fabriquer du miel. Les apiculteurs font le constat d'une production diminuée.

Michaël Preteseille est apiculteur en Touraine. Propriétaire du "rucher de la Dame Blanche", il a installé des ruches dans des lieux d'exception, et notamment aux abords de plusieurs châteaux de la Loire. Il s'occupe par exemple de trois ruches au château de Beaulieu, à Joué-lès-Tours. Une partie du miel produit chaque année est utilisé par le restaurant gastronomique du château. Sauf que cette année, à cause de la sécheresse en Indre-et-Loire, la production de miel est moins importante que d'habitude.

Quand le thermomètre grimpe au-dessus des 30 degrés Celsius, les fleurs ont plus de mal à produire le fameux nectar dont se nourrissent les abeilles. Or, pour elles, c'est un carburant essentiel à la fabrication du miel. "Elles ont tout juste assez de nectar pour elles. Elles ne produisent pas assez de miel pour qu'on puisse le récolter et le mettre en pot, nous les apiculteurs", décrit Michaël Preteseille.

Une baisse de 50 % de la production

Heureusement, les ruches du château de Beaulieu sont à l'ombre. Mais l'apiculteur an' récolté qu'une quinzaine de kilos de miel cet été contre 60 en général lors d'une récolte. Au total, sur les 60 ruchers qu'il possède en Touraine, Michaël s'attend à une baisse de 50 % de sa production de miel par rapport à l'année dernière.

Les ruches exposées au soleil sont davantage impactées par la sécheresse et nécessitent encore plus de vigilance, détaille Michaël. "Les abeilles vont devoir travailler beaucoup plus pour ventiler la ruche. Toutes les abeilles qui sont dédiées à la ventilation, et bien, ce sont des abeilles en moins pour rechercher le nectar ou de l'eau. C'est pour ça qu'on abreuve aussi les abeilles, surtout quand elles n'ont pas de points d'eau à proximité."

Michaël Preteseille a installé trois ruches au château de Beaulieu à Joué-lès-Tours. © Radio France - Irène Prigent

La période de récolte du miel s'étend du début du mois de juin, et dure jusqu'à la fin du mois d'août. Cette année, les récoltes de printemps ont été correctes pour les apiculteurs, mais les miellées d'été sont plus que décevantes, reconnaît l'apiculteur. "On n'a fait que deux récoltes sur la saison au lieu de trois ou quatre récoltes par ruche en temps normal. " Si la saison de miel est désormais terminée, l'apiculteur a encore du pain sur la planche avec la lutte contre les parasites et la préparation des ruches pour la période hivernale.