Faible débit du Rhône : la production hydro-électrique en recul de 25%

Pour comprendre la baisse du débit du Rhône et donc de la production hydro-électrique, il faut regarder plusieurs mois en arrière, du côté de la météo.

Cet hiver, on a eu peu de pluie. "Depuis le début de l'année, on a un déficit en pluviométrie qui est de l'ordre de 30 % environ sur le Rhône, estime Pierre-Jean Grangette, directeur de la valorisation de l'énergie à la Compagnie nationale du Rhône, sur tous les bassins versants qui alimentent le Rhône." Et c'était déjà le cas cet hiver, selon lui, avec un déficit de 60 % en janvier.

Une faiblesse des apports

En plus de ce manque de pluie, on a eu des températures relativement élevées cet hiver, qui ont fait qu'on a eu peu de neige. Et il a continué à faire chaud. "Dès le mois de juin, l'ensemble du stock de neige a disparu", affirme-t-il. Contre fin juin ou mi-juillet en temps normal.

Aujourd'hui, sans la fonte des neiges qui alimente le Rhône, le débit sur les 7 premiers mois de l'année est faible, environ 25 % de moins que la moyenne des vingt dernières années. Donc la production hydro-électrique est aussi ralentie.

Une production "au fil de l'eau"

En effet, la production se fait "au fil de l'eau", explique Pierre-Jean Grangette : "On n'a pas moyen de stocker [l'eau]. On n'est pas comme les réservoirs de montagne. Nous on doit turbiner l'eau qui arrive. Quand il n'y en a pas, on turbine pas. Donc cette faiblesse d'apports fait que les débits ont baissé et donc qu'il y a eu moins d'eau à turbiner. Et donc la production est moins importante."

La production est aujourd'hui 25 % plus faible, avec une production de 6,9 TWh sur les sept premiers mois de l'année, contre 9 TWh en général sur la même période.