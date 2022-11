La Provence n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques selon un chercheur du GREC-Sud

La COP 27 se poursuit en Egypte avec notamment des discussions sur les conséquences du réchauffement climatique. Renaud Muselier, président de la région PACA a fait le déplacement jusqu’à Charm el-Cheikh. L’occasion d’annoncer la création d’un fond d’un milliard d’Euros pour sauver la Méditerranée. Mais il n’en reste pas moins que selon un groupe régional d’experts sur le climat en région Sud Provence-Alpes-Côte l'engagement de la Provence pour réduire les gaz à effets de serre n'est pas à la hauteur. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Joël Guiot affirme que la région ne fait pas partie des bons élèves. Selon le co-président du GREC-Sud « nous avons accumulé beaucoup de retard ces dernières années. On est loin d’être exemplaire. Il y a une ambition dans le programme climat de la région mais on a l’impression que ça reste quand même en dessous de ce qu’il faudrait faire pour être au niveau des enjeux de la lutte contre le changement climatique ».

Canicules et sécheresses vont se multiplier

Interrogé également sur le risque de voir se multiplier les risques Méditerranéens, Joël Guiot affirme que « le Giec prévoit que les canicules et les sécheresses seront de plus en plus fréquentes. On retrouvera de manière normale à partir de 2050 et jusqu’à la fin du siècle des étés comme ceux que l’on vient de vivre en Vaucluse. La mer Méditerranée se réchauffe, et c’est elle qui est à l’origine de ces épisodes. Le risque est donc important, même s’il n’est pas certain ».