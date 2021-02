La publicité aérienne sur les plages interdite ?

Le projet de loi "climat et résilience" a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Il reprend 65 propositions formulées par des citoyens notamment l'interdiction des avions publicitaires qui survolent les plages l'été. Sur la base des ULM de Sauvian on est vent debout contre cette mesure.

Le projet de loi "climat et résilience" a été présenté mercredi en Conseil des ministres. Ce texte est le fruit des travaux des 150 citoyens tirés au sort pour plancher sur des mesures limitant le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron avait retenu 146 propositions, le projet de loi en reprend finalement 65, dont l'interdiction des avions publicitaires qui survolent les plages l'été.

"Un ULM consomme 14 litres de carburant à l'heure et permet de toucher entre 500.000 et 1 million de personnes."

À Sauvian près de Béziers (Hérault) sur la base ULM créée par Gérard Landri ce projet de loi ne passe pas. C'est lui qui a lancé les premières banderoles tractées par des ULM au début des années 80. "J'affirme que la publicité aérienne l'été en ULM est parmi les plus efficaces avec un impact carbone qui est très faible vu le nombre de personnes touchées. En une heure de vol au-dessus de notre littoral, où il y a beaucoup de plages et de campings, nous apportons une information à 500.000 personnes pour une dépense énergétique de 14 litres d'essence sans plomb".

"Durant l'été l'ensemble des entreprises comme la notre dépensent au total 60.000 litres d'essence alors qu'un camion consomme à lui seul 90.000 litres de carburant par an."

Bernard Landri créateur de Air Média Pub à Sauvian Copier

Une banderole plutôt que des flyers

Bernard Landri s’inquiète aussi pour les très petites entreprises, commerçants, restaurateurs qui font appel à ses services parce que c'est financièrement intéressant (entre 150 et 200 euros pour 1h de vol). "Cela représente 65 % de notre clientèle" souligne t-il. "S'ils ne peuvent plus faire de publicité aérienne, ils vont éditer des dizaines de milliers de flyers c'est-à-dire du papier, des produits chimiques donc je suis vraiment pas certain que cela soit meilleur pour la planète" conclut-il.