La qualité de l'air en Mayenne passe de mauvaise à dégradée, selon Air Pays de la Loire

Le ciel sera moins ensoleillé ce samedi 17 juin en Mayenne. Ce changement de météo permet à la qualité de l'air de s'améliorer légèrement. Elle était mauvaise ce vendredi 16 juin et passe à la catégorie dégradée ce samedi, selon Air Pays de la Loire. Tout le département est concerné. Concrètement, cela veut qu'il y a moins de concentration d'ozone, un gaz qui se forme avec des polluants routiers et industriels et sous l'effet de fortes chaleurs. "C'est un polluant qu'on retrouve dans les périodes avec des conditions météo très estivales et a fortiori pendant les périodes de canicule", explique Marion Guiter, ingénieure d'études à Air Pays de la Loire.

Des risques pour les "personnes vulnérables"

Malgré la légère amélioration de la qualité de l'air, les risques demeurent présents pour les personnes vulnérables. "Ça recouvre notamment les jeunes enfants et les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées, puis les personnes qui ont des problèmes respiratoires et cardiaques", décrit Marion Guiter.

Les personnes sensibles doivent prendre des précautions quand la qualité de l'air est dégradée ou mauvaise. "Il est plutôt recommandé d'éviter de pratiquer un sport de façon intense ces jours-là. Parce que si on fait du sport, on va augmenter la fréquence à laquelle on respire et on inspire. On va faire rentrer finalement plus de pollution dans nos poumons", précise cette ingénieure d'études à Air Pays de la Loire. Lorsque que la qualité de l'air est plus mauvaise, "il est conseillé d'éviter de fumer, bien sûr, mais aussi d'utiliser d'autres produits chimiques pour du bricolage, de nettoyage qui vont s'ajouter à la pollution de l'air et rendre nos poumons encore plus vulnérables", met en garde Marion Guiter.