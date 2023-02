La qualité de l'air est jugée "mauvaise" en Indre-et-Loire jusqu'à ce samedi

Peu de vent, un froid hivernal et de fortes gelées. Le seuil d'information aux particules fines a été dépassé ce jeudi en Indre-et-Loire selon Lig'Air, l'association qui surveille la qualité de l'air dans la région. Cet épisode aux particules fines pourrait même se poursuivre ces prochains jours.

La qualité de l'air se détériore jusqu'à au moins ce samedi 11 février (capture d'écran). - Lig'Air

Pollution à cause du chauffage, du trafic et de l'activité industrielle

"On a une masse d'air qui vient de l'est de l'Europe, des conditions anticycloniques et des inversions de températures le soir ou le matin", explique Patrice Colin, le directeur de Lig'Air. A cela s'ajoutent les émissions générées par le chauffage, le trafic routier mais aussi l'activité industrielle et "les particules stagnent dans l'air", poursuit-il.

"Les sols sont très froids et lorsque l'air se réchauffe il y a un effet couvercle" renchérit Patrice Colin, le directeur de Lig'Air. Le seuil d'information dépassé ce jeudi pour se transformer en seuil d'alerte ce vendredi. "Cette pollution est habituelle à cette période de l'année", souligne le directeur de Lig'Air.

Dans tous les cas, Lig'Air recommande plusieurs gestes à adopter, notamment si vous avez une santé fragile, comme de limiter vos activités sportives et d'être vigilants.