La qualité de l'air s'améliore en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

À Nancy, les indices étaient bons à moyen plus de 2 jours sur 3 en 2022.

On respire de mieux en mieux dans le Grand Est. Ce lundi 20 mars, ATMO Grand Est a dressé le bilan de l'année 2022. Sur les villes de Forbach, Metz, Nancy, Reims et Thionville, les indices étaient bons à moyen plus de 2 jours sur 3. Presque tous les polluants sont à la baisse : dioxyde d'azote, de soufre, mais aussi les particules fines. Seul l'ozone est en augmentation.

Les Vosges épargnées par les pics de pollution aux particules fines

Sur l'année 2022, il y a eu 17 jours de pics de pollution dans le Grand Est : 10 jours pour les particules fines et 7 jours pour l'ozone. Seuls deux départements ont été épargnés par les pics aux particules fines : les Vosges et la Haute-Marne. Les deux principaux facteurs d'émission de particules fines sont le trafic routier et le chauffage.

"Les Vosges sont un territoire moins industrialisé et moins peuplé donc il y a moins d'émissions de polluants, explique Cyril Pallares, directeur opérationnel d'ATMO Grand Est. Il n'empêche qu'à Épinal, il y a sûrement plus de particules fines qu'en zone rurale à 20 ou 30 km de Nancy." Les particules fines, comme l'ozone, peuvent être responsables de maladies respiratoires, voire sur le plus long terme : Parkinson ou Alzheimer.