Le ciel bleu breton n'y fait rien, la pollution ne se voit pas forcément. La qualité de l'air se dégrade en Bretagne, selon Air Breizh.

Sur la carte, on constate une qualité "mauvaise" en Ille-et-Vilaine et jusqu'à Pontivy. La qualité de l'air est ensuite dégradée dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan.

Le Finistère s'en sort mieux - pour ce mardi - selon Air Breizh avec une qualité de l'air "moyenne".