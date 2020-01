La qualité de l'eau du robinet dans l'Yonne, un problème récurrent

Yonne, France

C'est un problème récurrent dans de nombreuses communes de l'Yonne : les problèmes d'eau potable.

L'Agence Régionale de Santé, recense actuellement 26 communes de l'Yonne qui font l’objet d'interdictions ou de restrictions de consommation. Souvent en raison de la présence de nitrates ou de résidus de pesticides.

Plusieurs communes ont intégré la liste de l'ARS depuis le début de l'année... Egriselles le Bocage , Piffonds, Dixmont - Les bordes, Courgis ou encore de Chablis.

"A Chablis, c'est la sécheresse qui est responsable de la hausse du taux de nitrates"

C'est d'ailleurs une première dans la commune viticole selon la maire, Marie-Josée Vaillant. Elle explique que le phénomène est liée à la sécheresse de l'été. "C'est vrai que les terrains étaient très secs et ensuite nous avons eu une phase de pluies abondantes et très longue. Ce qui a fait que les nitrates ont infiltrer les nappes. Donc en ce moment , leur taux est un peu au dessus de la norme. et notre rôle, c'est d'avoir une vigilance pour les plus fragiles. On a aussi, par précaution, approvisionnée la cantine avec de l'eau en bouteilles. "

Marie-Josée Vaillant, la maire de Chablis Copier

Dans le département, la plupart des communes sont concernées par des restrictions ponctuelles de la consommation pour les nourrissons et les femmes enceintes.

Mais trois communes sont touchées par une interdiction de consommation pour toute la population : il s'agit de Rosoy depuis 2017, de Lucy sur Yonne (depuis septembre 2018) et de Chemilly-sur-Serein (depuis août 2014).