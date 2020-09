La quasi totalité de la Mayenne est désormais en alerte renforcée à la sécheresse

La Mayenne médiane et aval rejoint la Mayenne amont, la Sarthe amont et l'Oudon en alerte renforcée à la sécheresse. La préfecture de la Mayenne a pris cette décision le 9 septembre. Le manque de pluie aggrave la situation de nos cours d'eau.

La quasi totalité de la Mayenne est en alerte renforcée à la sécheresse depuis ce 9 septembre, à cause du manque de précipitations qui aggrave la situation de nos cours d'eau. La préfecture de notre département fait passer la Mayenne médiane et aval en alerte renforcée. Elle maintient la Mayenne amont, la Sarthe amont et l'Oudon en orange. Il ne reste que la Sarthe aval en jaune, en alerte donc.

Pour les territoires en alerte renforcée, vous devez donc faire attention à votre usage de l'eau. Interdiction d'arroser les pelouses, de remplir vos plans d'eau, piscine ou encore de laver votre voiture.