La quasi totalité des cours d'eau d'Ardèche en situation de crise

Le préfet a classé en situation de crise la quasi totalité des bassins versants des cours d'eau d'Ardèche. Seuls l'Ardèche et le Chassezac sur leur partie aval échappent à ce classement en raison du soutien d'étiage.

Le préfet de l'Ardèche a classé en situation de crise la totalité des bassins versants des cours d'eau du département à l'exception des rivières Ardèche et Chassezac dans leur partie aval. Le débit de ces deux cours d'eau sont soutenus par des lâchers d'eau des barrages de Lozère ou du plateau ardéchois.

Les pluies tombées dimanche n'ont pas changé la donne

Les pluies tombées ce dimanche n'ont rien changé à la situation de crise que traverse le département de l'Ardèche. De très nombreux cours d'eau connaissent des débits minimum extrêmement sévères. C'es par exemple le cas de la Baume en Sud Ardèche qui connaît un débit de 180 litres par seconde à son confluent avec l'Ardèche à Ruoms, autrement dit un filet d'eau.

EDF lâche actuellement un peu plus d'un mètres cube par seconde dans l'Ardèche via la Fontaulière. 250 litres par seconde sont réservés à l'alimentation en eau potable et à l'irrigation. Le reste est rejeté dans la rivière dont le débit n'excède pas deux mètres cube par seconde jusqu'à Ruoms.

Après la confluence avec le Chassezac, lui aussi soutenu par des lâchers d'eau des barrages de Lozère le débit de l'Ardèche grossit jusqu'à 3 mètres cube par seconde permettant ainsi une pratique du canoë de Ruoms jusqu'à Saint-Martin-d'Ardèche à la sortie des gorges.

EDF peut soutenir le débit de l'Ardèche jusqu'au 27 août

Dans les conditions actuelles, EDF explique qu'il peut ainsi soutenir le débit de l'Ardèche jusqu'au 27 août. EDF se doit également de restituer de l'eau à la Loire qui souffre également de la sécheresse y compris à sa naissance.

A partir du premier septembre, EDF pourra puiser dans les eaux du lac d'Issarlès qui doit être maintenu à un niveau haut pour des raisons touristiques jusqu'au 31oût.

Dans tous les cas, les rivières, leur faune et leur flore souffrent de ces conditions extrêmes en raison de températures élevées et du manque d'oxygène. Certains poissons ont pu tirer leur épingle du jeu en se réfugiant plus en aval où il y a encore un peu de débit explique Floriane Morena, directrice du syndicat de gestion des rivières du Sud Ardèche (EPTB).