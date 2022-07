La Randonnée de la Brenne se renouvelle

Une centaine de kilomètres à pied ou à cheval, et pour les cyclistes, près de 200 km en trois jours. C'est la promesse de la 35ème édition de la Randonnée de la Brenne. Le week-end du 5 au 7 août 2022, près de 500 personnes pourront découvrir les paysages de ce parc Naturel. En plus des grands classiques, les itinéraires ont été légèrement modifiés, notamment pour se rapprocher du bord de l'étang de Bellebouche, à Mézières-en-Brenne. Le dimanche soir, une "vitrine des producteurs locaux" devrait mettre en valeur les produits régionaux, explique Jean-Louis Camus, le maire de la commune qui veut garder le mystère.

13 communes seront traversées par la randonnée de la Brenne cette année. © Radio France - Emma Steven

En plus de l'itinéraire prévu, des explications sur la faune et la flore de ce parc naturel et même des animations ponctueront le parcours. Après deux ans de pandémie et une reprise en douceur, les organisateurs voient déjà 2023 comme l'année des changements. "Un des itinéraires passera par le bord du Lac de Chérine. Nous prévoyons aussi une liaison vélos-piétons-équestre entre Saint-Michel-en-Brenne, Mézières et la Réserve de Chérine. Elle sera inaugurée à l'automne", précise l'élu. L'année prochaine, les vélos, vélos électriques et les VTT devraient aussi avoir de nouvelles variantes d'itinéraires.