La randonnée nautique sur la Mayenne annulée ce samedi à cause des cyanobactéries

La Mayenne est verte à cause des cyanobactéries, dues à la chaleur et au manque de pluie.

Montflours, France

Pas de pluie, trop de soleil, pas de randonnée nautique sur la Mayenne. La deuxième édition de cet événement, organisé par la comité départemental de canoë kayak de la Mayenne, est annulée, à cause des cyanobactéries. Elles prolifèrent dans la Mayenne à cause du manque de pluie et de la chaleur. La randonnée était prévue entre Montflours et Laval, en kayak, canoë et paddle.

à lire aussi Des Lavallois inquiets de voir la rivière de la Mayenne verte, à cause de cyanobactéries

La préfecture de la Mayenne a pris un arrêté le 6 septembre pour interdire la navigation des petites embarcations sur la Mayenne. L'épreuve de natation du triathlon de laval le week-end dernier avait déjà été annulée pour les mêmes raisons.

à lire aussi La navigation est interdite sur la Mayenne à cause des cyanobactéries

Cela va servir de leçon aux organisateurs, puisque l'année prochaine, ils prévoient d'organiser la randonnée nautique fin septembre, deux semaines après, en espérant plus de pluies et moins de chaleur.

Une cinquantaine de personnes étaient inscrites pour ce rendez-vous (une centaine lors de la première édition en 2018). Le département comptait l'année dernière 250 licenciés dans un club de canoë kayak.