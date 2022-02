"Elles seront sur les marchés dans 10 jours", la récolte des asperges commence dans les Landes

Le premier département producteur d'asperge de France, est en train de commencer ses récoltes. La filière landaise espère retrouver ses productions d'avant Covid, et produire plus de 4000 tonnes de légumes en un an.

C'est le retour des asperges sur nos étalages. Ce vendredi 25 février dans les Landes, les premières asperges sont en train d'être récoltées, comme dans le champ de Thomas Mathio à Saubion : "pour le moment on va en faire profiter aux amis, pour notre consommation personnelle", explique-t-il. "Mais les asperges seront sur les marchés dans 10 jours !"

Le cap des 4000 tonnes d'asperges

Il faut dire que les conditions météorologiques ont été favorables ces derniers mois pour ces légumes. "Cet hiver on a eu pas mal de gelées, ce n'était pas arrivé depuis longtemps, ça permet aux asperges de bien rester en repos végétatif", décrit le président du syndicat des producteurs d'asperges des Landes David Ducourneau.

L'objectif cette année est clair : dépasser les 4000 tonnes d'asperges produites dans le département en un an. "Avec le Covid on a dû produire moins. On aimerait cette année retrouver notre rythme de production de 2019, d'avant la crise." L'objectif parait réalisable, les producteurs sont optimistes et espèrent une chose : la pérennité du beau temps dans ciel landais.