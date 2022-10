L'envoi des SMS d'alerte dès qu'il y a un danger grave et imminent sera généralisé annonce le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ce lundi sur France Bleu Azur. Benoit Huber insiste : la culture du risque s'apprend tout au long de la vie, de l'enfance au grand âge.

Tempête Alex : plus ici qu'ailleurs, il faut apprendre la culture du risque

Le nouveau chapitre à apprendre pour cette rentrée, c'est de savoir réagir à tous les âges en cas de danger imminent. On peut apprendre à bien réagir lors d'un séisme, d'un tsunami ou d'une tempête, surtout dans les Alpes-Maritimes, alors que débute l'automne, car le département a vécu une série de tempêtes.

Benoit Huber, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, invité de la matinale France Bleu Azur-France3 Côte d'Azur ce lundi, revient sur la culture du risque : "Elle s'apprend tout au long de la vie, de l'enfance au grand âge".

"Nous développons les messages d'alerte à la population via les SMS."

La préfecture, avec la Ville de Cannes et le rectorat, lancent ce lundi une journée spéciale risques majeurs à destination des enfants des écoles primaires du secteur de Cannes-La-Bocca. Des milliers d'élèves vont apprendre les gestes qui sauvent, à se protéger et à protéger les autres dans des ateliers concrets.

La culture du risque concerne tous les étages. Les enseignants sont également formés et "nous développons les messages d'alerte à la population via les SMS".

Plus d'un milliard d'euros engagé

Les Alpes-Maritimes sont plongées depuis deux jours dans le souvenir des précédents épisodes : les intempéries de 2015, puis de 2020.

La tempête Alex il y a deux ans avec des pluies très fortes mêlées de grêle et de vents violents avait entrainé des dégâts considérables sur les infrastructures publiques, comme les routes et les nombreux ponts très endommagés. Le coût est estimé à 720 millions d'euros pour les trois vallées : la Vésubie, la Tinée et la Roya.

"Fin 2022 ou début 2023, 80% de la reconstruction aura été réalisée", déclare pour sa part le préfet délégué à la reconstruction des vallées, Xavier Pelletier.

250 bâtiments, représentant un total de 317 propriétaires, sont éligibles au fonds Barnier qui permet à l'État d'acquérir, puis de détruire des bâtiments en indemnisant leur propriétaire. "La moitié des acquisitions ont déjà été réalisées",selon le préfet Pelletier.

Plus d'un milliard d'euros sont engagés par les pouvoirs publics pour cette reconstruction hors normes, dont 615 millions d'euros par l'État et 215 millions d'euros à ce jour à la charge du Département des Alpes-Maritimes.