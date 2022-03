La Région Centre-Val de Loire va accélérer sa transition énergétique grâce à des fonds européens

Grâce à l'Europe, la Région Centre-Val de Loire va accélérer la transition écologique en s'appuyant sur des "communautés d'énergie". L'idée est de rassembler les citoyens, les élus et les entreprises d'un même territoire pour qu'ils consomment moins et produisent aussi de l'énergie renouvelable.

Le Centre-Val de Loire est la seule région française à avoir été retenue dans le programme européen Life LetsGO4Climate. A ce titre, elle va toucher 2,5 millions d'euros d'aides sur 4 ans pour favoriser la transition énergétique de six territoires géographiques. " Comme pour l'industrie, l'idée, c'est de relocaliser notre production d'énergie, tout en consommant moins" explique l'écologiste Charles Fournier, vice président du Conseil Régional. " Mais, ce qu'on veut avant tout, c'est mobiliser les citoyens sur ces questions et que les projets, les grandes directions partent d'eux et pas seulement d'en haut".

Penser global mais agir local

Depuis 2019, déjà, une expérimentation de ce programme est menée sur deux territoires régionaux : la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, dans l'Indre-et-Loire, et le Pôle d'équilibre Territorial et rural Gâtinais Montargois, dans le Loiret. Et selon la région, les retours d'expérience sont très favorables : près de 150 personnes ont participé à des ateliers, des réflexions sur la transition écologique et des projets concrets sont sortis de terre.

Les citoyens deviennent les acteurs de cette transition écologique. Et, ça change tout

Raphaël Mercey, de l'association Energie Partagée, est l'un des intervenants de ce programme. Et il confirme que des initiatives ont déjà vu le jour depuis 3 ans." Sur Loches, par exemple, on a des élus et des citoyens qui se sont pris en main pour lancer un parc éolien. Ce sont eux qui ont choisi l'implantation, la hauteur des éoliennes, l'entreprise avec qui ils travaillent. Ils ne veulent pas subir des choix faits par d'autres comme on peut le voir ailleurs avec les éoliennes."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A terme d'ici 2025, sur les six territoires visés, la région espère une diminution de la consommation énergique de 1.6% et une augmentation de la production d'énergies renouvelables de 14%. A long terme, elle mise aussi sur la création de 10 usines de méthanisation, 12 de biomasse, 12 de géothermie ou encore 2 installations de cogénérations. " Mais, ça peut aussi être des projets plus petits comme des particuliers ou des associations qui implantent des panneaux photovoltaïques sur leurs toits" précise Charles Fournier. Des bilans seront faits régulièrement sur cette nouvelle dynamique de transition écologique.

Les 6 territoires pilotes du programme